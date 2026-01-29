Колата се ударила в сградата няколко пъти

Полицията в Ню Йорк разследва възможно престъпление от омраза, след като автомобил се вряза в ортодоксален еврейски център. Служители задържаха мъж, блъснал неколкократно с колата си задната врата на Световната централа на „Хабад-Любавич“ в Бруклин, заяви полицейският комисар на Ню Йорк Джесика Тиш.

Кадри, разпространени онлайн, показват как водачът се врязва във вратата на сградата, след което дава назад и отново я блъска. Пострадали няма.

По думите на Тиш полицията е засилила значително мерките за сигурност около религиозните обекти, включително с разполагане на антитерористични екипи и сапьори.

Ню Йорк, в който живее най-голямата еврейска общност извън Израел, се намира в състояние на повишена готовност на фона на ръст на сигналите за антисемитски нападения.

Кметът на града Зоран Мамдани определи инцидента като „дълбоко тревожен“. „Всяка заплаха срещу еврейска институция или място за богослужение трябва да се приема сериозно. Антисемитизмът няма място в нашия град, а насилието или сплашването на еврейските нюйоркчани е недопустимо“, написа той в X.

