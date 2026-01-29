Снимка: iStock
Колата се ударила в сградата няколко пъти
Полицията в Ню Йорк разследва възможно престъпление от омраза, след като автомобил се вряза в ортодоксален еврейски център. Служители задържаха мъж, блъснал неколкократно с колата си задната врата на Световната централа на „Хабад-Любавич“ в Бруклин, заяви полицейският комисар на Ню Йорк Джесика Тиш.
Watch as a car repeatedly tries to crash into the Chabad Lubavitch headquarters in Brooklyn, New York.— Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) January 29, 2026
The underground tunnels beneath the building were not harmed.
The ADL is about to declare a national emergency. pic.twitter.com/Svp4Jkg5aZ
Кадри, разпространени онлайн, показват как водачът се врязва във вратата на сградата, след което дава назад и отново я блъска. Пострадали няма.
По думите на Тиш полицията е засилила значително мерките за сигурност около религиозните обекти, включително с разполагане на антитерористични екипи и сапьори.
A vehicle repeatedly rammed into Chabad World Headquarters in New York. Thankfully, no one was injured, and the perpetrator has been detained. Antisemitism isn’t just a Jewish problem, it’s a world problem, and it must be universally condemned. pic.twitter.com/l5qoqf2FXs— StandWithUs (@StandWithUs) January 29, 2026
Ню Йорк, в който живее най-голямата еврейска общност извън Израел, се намира в състояние на повишена готовност на фона на ръст на сигналите за антисемитски нападения.
This is horrific. Full solidarity with Jewish community in New York.— Ihab Hassan (@IhabHassane) January 29, 2026
Glad to hear no one was hurt. https://t.co/eFPCRxEBoO
Кметът на града Зоран Мамдани определи инцидента като „дълбоко тревожен“. „Всяка заплаха срещу еврейска институция или място за богослужение трябва да се приема сериозно. Антисемитизмът няма място в нашия град, а насилието или сплашването на еврейските нюйоркчани е недопустимо“, написа той в X.Редактор: Цветина Петкова
Последвайте ни