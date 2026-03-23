След повече от век скандалната картина Mors Imperator („Смъртта е владетел“) на германската художничка Хермионе фон Пройшен от 1887 г. най-накрая ще бъде показана в Берлин. Платното изобразява скелет с хермелиново наметало и метална корона и първоначално е било отхвърлено от Берлинската академия за изкуства, защото властите сметнали, че може да се възприеме като подигравка с 90-годишния тогава император Вилхелм I., пише The Guardian.

Хермионе фон Пройшен, родена през 1854 г., е била поетеса, пътешественичка и художничка, известна с пищните си исторически картини и каузата си за защита на правото на жените да учат в художествените академии. Историци уточняват, че творбата няма политически мотив и скелетът не е предназначен да изобразява конкретно германския император.

Картината първоначално е трябвало да бъде част от цикъл от 10 творби за живота, смъртта и любовта, противопоставена на картина Regina Vitae - Кралицата на живота, която обаче не е завършена навреме. Фон Пройшен се опитала да обясни намеренията си директно на императора, а когато Академията отказала, тя организирала самостоятелна изложба в центъра на Берлин, която я прави известна за една нощ.

Mors Imperator е продадена на швейцарски бизнесмен през 1892 г., а след смъртта на художничката останалите ѝ творби са дарени на малък музей в берлинския квартал „Алт Мариедорф“. Сега картината ще бъде изложена в музея Alte Nationalgalerie до средата на ноември.

Водещото послание на творбата – че смъртта надвива земната власт, се оказва пророческо: Вилхелм I умира малко след завършването ѝ, а 1888 г. остава известна в Германия като „Годината на тримата императори“.

Редактор: Ралица Атанасова