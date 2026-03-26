След 1400 години първата жена архиепископ на Кентърбъри беше въведена в длъжност. Това е Сара Мълали, която положи клетва в сряда в катедралата в Кентърбъри, пише New York times.

Назначаването ѝ на този пост беше както приветствано, така и осъдено от някои среди в световната Англиканска църква.

Върху три каменни плочи в катедралата е гравиран списък на всички архиепископи на Кентърбъри, започващ със Св. Августин през 597 г. сл. Хр. Първите 105 имена принадлежат на мъже. Най-новото име - 106 по ред, изсечено от каменоделец преди два месеца, наруши тази традицията. На плочата е изписано Sarah Elisabeth Mullally.

В сряда архиепископ Мълали, която е на 63 години, беше официално въведена като най-висшия духовник в Църквата на Англия и духовен лидер на Англиканската общност, която включва около 85 милиона вярващи по света. Церемонията беше посетена от британския министър-председател, както и от принца и принцесата на Уелс. Събитието има голямо значение за мнозина в църквата.

„Назначаването на Сара като първи архиепископ жена би било немислимо дори преди 50 години“, каза достопочтеният д-р Дейвид Монтейт, декан на катедралата в Кентърбъри, преди церемонията. „Днешният ден е важен", допълни той.

Макар че официално пое длъжността през януари, въвеждането на архиепископ Мълили в сряда беше символичното начало на нейното служение, по време на което тя изнесе встъпителната си проповед пред около 2000 души. Архиепископът възхвали силата на надеждата и заяви, че е вдъхновена от вярата, че „за Бог няма нищо невъзможно“. Тя също така призна предизвикателствата, пред които хората са изправени в ежедневието си, както и понякога разрушителната роля на християнските църкви. Тези думи изглежда се отнасят до историята на скандалите със злоупотреби в религиозните общности. Именно начинът, по който Църквата на Англия се справи със скандал за сексуално насилие, доведе до оставката на нейния предшественик Джъстин Уелби.

„В един свят, вече разкъсван от конфликти, страдание и разделение, трябва също да признаем болката, която съществува много по-близо до дома“, каза Мълали. „Не трябва да пренебрегваме или омаловажаваме страданието на онези, които са били наранени чрез действията, бездействието и провалите на хора в нашите собствени християнски църкви и общности", допълни тя.

Новият архиепископ поема църквата в момент на напрежение, както във Великобритания, така и по света. В продължение на повече от две десетилетия световната Англиканска общност, която включва Епископалната църква в Съединените щати и Църквата на Нигерия, наред с други, е разделена по въпроси като еднополовите бракове, ръкополагането на жени и ЛГБТ хора.

След обявяването на назначението на архиепископ Сара Мълали, консервативен съюз на англикани в чужбина осъди новината, като изрази „скръб“ и заявяви, че „Библията изисква епископството да бъде само мъжко“.

Въпреки това в самата църква има надежда, че назначаването на архиепископ Мълали, която е утвърден и познат лидер с опит в здравеопазването, ще бележи началото на нова, по-отворена ера за институцията и откъсване от скандалите в миналото.

► Почукване на врата и стол от XIII век

В началото на церемонията в Кентърбъри архиепископът почука на Голямата западна врата на катедралата с жезъл, след което беше пусната вътре от местни ученици.

Беше прочетен указ, изпратен от крал Чарлз III, с който се нарежда църквата да въведе Мълали като архиепископ. След това архиепископът поднови своите обети и ангажименти към служението си, преди да положи клетва.

Към края на церемонията тя беше интронизирана на стола на Свети Августин - голям мраморен трон, датиращ от началото на XIII век.

► Защо церемонията се провежда в катедралата в Кентърбъри

Катедралата в Кентърбъри, която е обект на световното наследство на ЮНЕСКО в югоизточна Англия, е основана през 597 г. от Августин, който идва в Англия от Рим, за да покръсти населението. През вековете тя се превръща в най-важното християнско място в Англия. Катедралата, възстановена след пожар през 1174 г., впечатлява със своя мащаб, извисяващи се готически арки, оребрени сводове и изключителни витражи.

След убийството на архиепископ Томас Бекет в църквата през 1170 г. и последвалото му канонизиране, катедралата се превръща в голямо място за поклонение, увековечено в „Кентърбърийски разкази“ на Джефри Чосър.

► Първият архиепископ в модерните времена, извървял поклонническото пътуване от Лондон до Кентърбъри

Коя обаче е Сара Мълали?

Преди въвеждането си в длъжност архиепископ Мълали предприе собствено поклонническо пътуване от 87 мили, като вървя шест дни от катедралата „Свети Павел“ в Лондон до Кентърбъри.

Тя е първият архиепископ в съвременната епоха, който извършва това пътуване, разказва "Би Би Си".

Преди да бъде ръкоположена за свещеник, архиепископ Мълали прекарва години в Националната здравна служба на Великобритания, където работи като медицинска сестра, ангажирана с болни от рак. Тя става и ръководител на медицинските сестри в болница „Челси и Уестминстър“ в Лондон. Когато е на 37 години, през 1999 г., тя става и най-младият човек, назначен някога за главен медицински директор в Англия в Министерството на здравеопазването.

През 2001 година е ръкоположена за свещеник, напуска правителствения си пост през 2004 г. Самата тя описва това решение като най-голямото, което е вземала някога. Д-р Монтейт, който е работил заедно с Мълали от години, я определя като човек с много дълбока вяра.

„Като си спомням живота си – тийнейджърката Сара, която повярва в Бог и се ангажира да следва Исус, никога не бих могла да си представя бъдещето, което ме очаква, и със сигурност не и служението, към което съм призована сега", каза в своята първа проповед Мълали .

По време на церемонията по встъпването си в длъжност архиепископът носеше закопчалка на свещеническите си одежди, украсена с катарама за колан от времето, когато е работила като медицинска сестра. Неслучайно на встъпването в длъжност на Мълали присъстваха медицински сестри и болногледачи от Кентърбъри, за да отразят нейната дълга кариера като здравен работник.

Редактор: Цветина Петрова