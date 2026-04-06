Руски удар по пристанищния град Одеса в Южна Украйна уби в понеделник трима души, включително дете, и рани двама тежко.

„В резултат на нощната вражеска атака са потвърдени трима загинали, сред тях дете", заяви ръководителят на военната администрация на града Сергий Лисак в публикация в "Телеграм".

Руски дрон удари жилищна сграда в Суми, има ранени

Губернаторът на руския Краснодарски край Вениамин Кондратиев съобщи, че 15 души, включително две деца, са ранени при „масирани дронови атаки", нанесли щети на жилищни блокове и домове в региона в ранните часове на неделя.

