Бургаските артисти от творческото дуо SuperGteam Николай Димитров и Даниел Дубаров, реализираха стенопис в дворното пространство на мексиканското училище „Република България“ в Мексико Сити. Двамата имат над 250 реализирани проекта в България и по света, а с настоящата инициатива разширяват своето присъствие и на четвърти континент.

Стенописът пресъздава връзката между България и Мексико чрез характерни декоративни мотиви и символи от двете култури. В центъра на композицията са разположени емблематичните български образи Пижо и Пенда, интерпретирани с мексикански елементи.

Проектът включва и образователен елемент - надписът „Мексико“, изписан на кирилица, насочва вниманието на учениците към българската азбука и създава възможност за по-задълбочено запознаване с езика. Свързващ елемент в композицията е нишка, преминаваща през цялото изображение и преплитаща се в центъра като символ на връзка и сплотеност.



Инициативата е реализирана с подкрепата на Посолството на Република България в Мексико и Национален фонд „Култура“. В рамките на седем дни художниците създават стенописа, като в процеса се включват и ученици от училището.

