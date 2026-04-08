Вратата за преговорите винаги е била отворена. Това коментира в предаването „Здравей, България” арабистът проф. Владимир Чуков.

Тази нощ американският президент Доналд Тръмп се съгласи на двуседмично прекратяване на огъня с Иран, по-малко от два часа преди крайния срок, определен на Техеран да отвори отново Ормузкия проток или да се изправи пред атаки срещу гражданската си инфраструктура.

Според професор Чуков има основна разлика в приоритетите на САЩ и Израел.

„Израел иска просто този режим да го няма. Докато имат тази конституция, те винаги ще бъдат застрашени”, обясни проф. Чуков. При САЩ въпросът е свързан с оръжията за масово поразяване. „Имате ли оръжия за масово поразяване, вие винаги влизате в обектива им”, обясни проф. Чуков.

„Моето усещане е, че САЩ преговарят с Иран, но практически зад тях стои Китай. Преговарят дали да го имат този режим, или да го няма. Ако го няма, Китай са най-големите губещи. 80% от нефта на Иран отива в Китай”, обясни проф. Чуков.

Той припомни, че преди 5 години между Иран и Китай има подписан стратегически договор за срок от 25 години за 450 милиарда долара.

Проф. Чуков смята, че Китай не са страничен наблюдател на събитията.

Темата коментира и проф. Румен Кънчев. „За мен нямаше изненада. За да направи това, което казваше Тръмп, трябваше да се усили групировката на силите, които да ударят тези стотици мостове и електроцентрали. Освен това ако се вгледаме в стила на Тръмп, ще видим, че той се изсилва, казва драматични думи и след това идват реалните неща. Така се стигна до това предложение от 10 точки, което не знаем какво съдържа, но се досещаме”, каза проф. Кънчев.

„Вярвам на военната експертиза на САЩ, че всички важни военнотехнически цели са унищожени. Това за американците не е трудно с тази военна мощ, която притежават”, обясни още той.

Той също така обясни, че не бива Иран да бъде подценява. „Това е много богата държава. Също така има могъщи съюзници – в лицето на Китай, който през цялото време ги подкрепяше. При всички положения Иран ще излезе с гордо вдигната глава”, смята проф. Кънчев.

Той очаква, че въпросите с обогатения уран са включени в плана от 10 точки.

Ролята на Пакистан и другите страни от региона

„Пакистан се превърна в сериозен посредник в конфликта, заедно с Турция и Египет. Трите страни се опитват да съберат САЩ и Иран на една маса за преговори. В крайна сметка се стигна до плана, наречен Споразумението на Исламабад. При него първата фаза е спиране на огъня, което се случва в момента. През това време трябва да бъдат договорени основните въпроси. Явно в последните часове Пакистан е натиснал и двете страни, защото иначе се очертаваше много апокалиптична картина”, каза журналистът Нина Спасова в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.

За позицията на Израел

„Тази нощ премиер-министърът Нетаняху одобри напълно действията на американския президент. Това трябва да се тълкува много внимателно”, коментира доц. Момчил Дойчев, Съпредседател на Атлантическия съвет и преподавател в НБУ.

Дойчев припомни, че исканията на Израел са свързани с ликвидиране както на ядрената програма на Иран, така и на неговата ракетна програма, както и възможността Техеран изобщо да достига чрез военни средства до територията на държавата Израел.

„Всички ирански искания са включени в това 10-точково споразумение. Очевидно е, че за израелската страна това е една крачка назад. Но президентът Тръмп е непредвидим”, коментира доц. Дойчев. Той смята, че е възможно да има споразумение след тези 2 седмици. Експертът обясни, че затварянето на Ормузкия проток означава, че цените на нефта и природния газ ще се повишават, което никак не е изгодно на Републиканската партия в САЩ. „Отразява се на електоралните нагласи, безспорно”, смята доц. Дойчев.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Ина Григорова