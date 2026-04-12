В Унгария започна изборът на нов парламент, смятан за най-оспорвания от идването на Виктор Орбан на власт. Избирателните секции отвориха в 6:00 ч. местно време (7:00 ч. българско) и ще работят до 19:00 ч. (20:00 ч. българско). Очаква се по-ясна картина на резултатите да има късно вечерта.

Вотът е следен с особено внимание заради сблъсъка между управляващата партия ФИДЕС и „Тиса“ на Петер Мадяр, която се утвърди като най-сериозното предизвикателство пред управлението на Орбан. Изходът от изборите може да се окаже решаващ както за бъдещето на настоящия премиер, така и за шансовете на опозицията да реформира системата.

Избирателите ще излъчат 199 депутати. 106 от тях ще бъдат избрани в едномандатни райони по мажоритарната система, а останалите 93 места ще бъдат разпределени от националните партийни листи и листите на етническите малцинства. След изборите президентът Тамаш Шуйок трябва да свика новия парламент в срок до 30 дни, най-вероятно през май.

