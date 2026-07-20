Издирвателните операции продължават в понеделник в Гвиана след корабокрушението, при което бяха спасени 67 души . Властите обаче съобщиха, че списъкът със 133 пътници и моряци не е достоверен и че двама членове на екипажа са дали положителни проби за употреба на канабис, предаде "Франс прес".

Корабокрушението е огромна трагедия за малката англоезична южноамериканска държава с население от малко под един милион души. Корабът се преобърна в северозападната част на страната, край Есекибо – област, за която претендира Венецуела.

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„Спасени са 67 души – 41 мъже, 11 жени и 15 деца. От децата 6 са момчета, а 9 – момичета“, се посочва в изявление на правителството.

Двама души – мъж и жена, са открити мъртви. Докато издирването продължава, властите заявиха снощи, че са „възмутени“, след като установили, че „списъкът не отразява точно кои хора са се намирали на борда“, обяви министърът на благоустройството Хуан Еджил.

Поради това е възможно броят на изчезналите да надхвърля 66. Еджил призова хората, чиито близки са били на борда, да се свържат с властите, за да бъде съставен точен списък на пътниците.

Премиерът Марк Филипс обеща да започне разследване на всички обстоятелства около корабокрушението още от натоварването на плавателния съд, като подчерта, че двама членове на екипажа са дали положителни проби за употреба на канабис.

Еджил намекна, че е възможно и капитанът да е дал положителна проба: „Имаме нулева толерантност към членове на екипажа, които пият или пушат по време на дежурство, а още повече, когато става дума за положителна проба на капитана. Мога да разбера, ако е моряк, но не и капитан. Това е сериозно, заложени са човешки животи и към подобни случаи ще бъде подходено по съответния начин“.

„Районът на издирване беше разширен от 400 на 1070 кв. км. В операциите се включиха и местни рибари, които познават отлично района“, уточниха властите.

Редактор: Мария Барабашка