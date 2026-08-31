Пресконференцията на журито на конкурсната програма на 83-тия Международен филмов фестивал във Венеция все пак ще се състои, съобщава БТА. Организаторите първоначално бяха отменили традиционното събитие, на което членовете на журито отговарят на въпроси на журналисти.

Решението предизвика критики и породи спекулации, че фестивалът се опитва да избегне политически чувствителни въпроси. От ръководството на форума отрекоха политически мотив и обясниха, че причината е „конфликт в графика“. Пресконференциите на журитата са стандартна практика на големите кинофестивали във Венеция, Кан и Берлин.

Изненадващ победител на кинофестивала във Венеция: „Златен лъв” за „Баща, майка, сестра, брат” (ВИДЕО+СНИМКИ)

Темата за политическите въпроси към кинодейците беше особено актуална след фестивала в Берлин през февруари. Там пресконференцията на журито прерасна в остър дебат за войната в Газа. Председателят на журито Вим Вендерс заяви тогава, че кинодейците трябва да „стоят настрана от политиката“ и да бъдат човешки „противовес“ на нея. Коментарите му предизвикаха реакции и доведоха до множество въпроси към участниците за позициите им относно конфликта.

Фестивалът във Венеция започва на 2 септември и ще продължи до 12 септември. Председател на тазгодишното жури е американската режисьорка и актриса Маги Джиленхол. В конкурсната и съпътстващите програми са включени и два филма с българско участие.

Редактор: Ралица Атанасова