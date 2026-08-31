България и Румъния трябва да задълбочат сътрудничеството си за сигурността в Черно море, транспортната и енергийната свързаност и устойчивостта на Европа. Това заяви външният министър Велислава Петрова във видеообръщение към участниците в годишната среща на румънската дипломация в Букурещ, предаде кореспондентът на БТА в Букурещ Мартина Ганчева.

По думите ѝ променената среда за сигурност превръща Черноморския регион във все по-важна зона за целия европейски континент. Именно България и Румъния, като съседни държави и съюзници, имат особена отговорност за укрепването на сигурността в района.

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„Черно море се превърна в регион от стратегическо значение за сигурността на нашия континент. И тук България и Румъния имат специална роля“, заяви Петрова.

Тя посочи, че двете държави вече си сътрудничат за подобряване на морската сигурност, противодействие на хибридните заплахи и повишаване на устойчивостта на региона.

Сред основните инициативи в тази посока външният министър открои Центъра за морска сигурност в Черно море. Според нея проектът трябва да получи сериозна подкрепа на европейско ниво, включително устойчиво финансиране.

Петрова постави акцент и върху инфраструктурната свързаност между България и Румъния. Сред приоритетите тя посочи изграждането на нови мостове над Дунав, модернизирането на железопътната инфраструктура, подобряването на транспортните коридори и развитието на Вертикалния газов коридор.

„Това не са просто инфраструктурни проекти. Те са стратегически инвестиции в сигурността, конкурентоспособността и икономическата издръжливост на Европа“, подчерта министърът.

Според нея отношенията между София и Букурещ далеч надхвърлят двустранното сътрудничество, тъй като партньорството между двете страни има значение за стабилността на цяла Югоизточна Европа.

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„България и Румъния са стратегически партньори, близки съюзници и две страни, чиято сигурност, просперитет и европейско бъдеще са дълбоко взаимосвързани“, заяви Петрова.

Външният министър обърна внимание и на предстоящата 20-годишнина от присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз. Според нея годишнината е повод не само за равносметка на постигнатото, но и за потвърждаване на общия ангажимент към по-силен и ефективен ЕС.

„Европа е изправена пред дълбоко променена среда на сигурност“, посочи Петрова и подчерта необходимостта София и Букурещ да останат обединени в отговора на новите предизвикателства.

Редактор: Цветина Петкова