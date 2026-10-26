Почина актьорът, озвучил емблематични анимационни герои като Бъгс Бъни и Дафи Дък. Ерик Бауза си отиде на 46-годишна възраст. Според изявление на семейството му, публикувано Instagram, той починал „внезапно“.

Бауза озвучи също герои в тазгодишните летни хитове „Койота срещу Акме“ и „Островът на забравата“.

Според списание „Върайъти“ причината за смъртта е хипертония и последвало сърдечно-съдово заболяване, като актьорът починал в дома си в неделя.

В интервю за NBC News от 2021 г. Бауза, който е роден в Онтарио и е от филипински произход, казва, че е голям фен на героите от анимационната поредица на „Уорнър Брос“ „Шантави рисунки“ и като дете имитирал гласовете им. Той озвучи Дафи Дък, Порки Пиг, Елмър Фъд и Фогхорн Легхорн в „Космически забивки: Нови легенди“ през 2021 г. Той също така даде гласа си на Генерал Тоуд в „Супер Марио Bros.: Филмът“ от 2023 г. и неговото продължение „Супер Марио Галактика: Филмът“.

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Между 2022 и 2025 г. актьорът е отличен с три награди „Еми“ за гласовите си превъплъщения в редица телевизионни поредици. „Ерик Бауза притежаваше уникален гласов талант, с който даряваше радост и смях на милиони по света“, заяви председателят на Warner Bros. Television Group Чанинг Дънги в изявление. „Ерик често казваше, че възможността да съхрани и продължи легендарното наследство на „Шантави рисунки“ е една от най-големите привилегии в живота му“, добави той.

Редактор: Дарина Методиева