Шофьор е задържан след катастрофа на пътя между Плевен и село Ясен. Пробата му за алкохол е отчела над 1,2 промила, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Плевен Мариана Цветкова за кореспондента на БТА в Плевен Елина Кюркчиева.

Сигналът за произшествието е подаден в полицията в 17:22 ч. тази вечер. По предварителна информация 39-годишният водач се е движил от село Ясен към Плевен. При изпреварване той е изгубил контрол над автомобила, който е поднесъл и се е блъснал странично в изпреварваната кола.

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Вторият автомобил е управляван от 52-годишен мъж. Вследствие на удара колата му се е преобърнала по таван на пътя.

На мястото са пристигнали екипи на „Пътна полиция“. Направената проверка е показала, че 39-годишният шофьор е управлявал с над 1,2 промила алкохол в кръвта. Издаден му е талон за медицинско изследване, а мъжът е задържан за срок до 24 часа.

При инцидента няма пострадали.

Причините и обстоятелствата около катастрофата се изясняват. Извършват се огледи на местопроизшествието.

Редактор: Георги Иванов