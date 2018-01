Самолет на полската авиокомпания LOT извърши аварийно кацане на варшавското летище „Фредерик Шопен“. Летателният апарат се е приземил по корем, след като не му се е отворил предният колесник.

Няма пострадали.

Инцидентът се е случил в 19:20 часа, а след него летището е било затворено.

#Warsaw Airport is currently closed due to an incident. #Warsaw #DelayedFlights #BusinessNews pic.twitter.com/Xt6CtHe7d0

Самолетът е изпълнявал полет от Краков до Варшава. На борда му са се возили 59 пътници и 4 души екипаж.

LOT flight #LO3924 from Krakow is blocking the runway after a landing incident at Warsaw Chopin Airport. Airport will remain closed until 22:30 UTC (23:30 LT). https://t.co/4IRaLjXXWn by #flightradar24 via @c0nvey pic.twitter.com/k6sBft8YKF