Рано тази сутрин на 71 години в болницата в Сплит почина една от най-големите хърватски естрадни звезди - Оливер Драгоевич. Той загуби битката с рака на белите дробове. Драгоевич бе женен за Весна, от която имаше един син и двама близнаци, информира БГНЕС.

Роденият в Сплит Драгоевич записва музикалното училище в града и още като дете започва да пее. Като дете започва да забавлява с песни хората по улиците на града, а по-късно с корабчето от Сплит до Вела Лука.

You got a special feel when he sang. It was calm and soothing. His energy was exceptional, his songs timeless. #mojlipianđele #OliverDragojevic pic.twitter.com/RsuLOpcraH — Maya| 마야 | (@chim_xarmy) July 29, 2018

За първи път излиза на сцената на детския фестивал през 1961 г. През 1967 г. участва на фестивала в Сплит, където изпълнява песента Пицаферай, която се превръща в любима на публиката.

След това пее в различни клубове в Западна Европа. През 1974 година изпълнява песента "За какво ми е Копакабана", която става хит. Година по-късно изпява и легендарната песен "Аз и Галеб", която се превръща в негова запазена марка. Това е и най-награждаваната песен в страната.

I have been obsessed with this song for the past 2 years, Oliver really was one of the balkans grestest and most influencial singers 💔💔 #oliverdragojevic https://t.co/FJCT1PU2qx — Ross 🇲🇪 (@EurovisionRoss) July 29, 2018

Сред хитове на Оливер Драгоевич са "Скалинада", "Когато идваш при мен", "Прости ми", "Вярвам в любовта", "Надалина", "Кароца" и др.

Драгоевич остави зад себе си 23 албума. Той бе и сред малкото хърватски изпълнители, които успяваше да напълни залите в чужбина като - Carnegie Hall, Royal Albert Hall, Olympiа, Opera House Sydney.

https://t.co/nRg9XgZGCR



I WILL NEVER NOT CRY TO THIS SONG, THIS LEGEND DESERVED NOTHING BUT RESPECT, HE STAYED UNPROBLEMATIC THROUGHOUT HIS ENTIRE CAREER, I LOVE HIM — dora (@dybalaseden) July 29, 2018

"Днес ни напусна Оливер - душата на Хърватия. Остави дълбоки следи зад себе си и се отправи към вечността. Благодаря му за чувствата, които плениха много хърватски генерации", написа в Twitter хърватският премиер Андрей Пленкович.

Napustio nas je naš Oliver. Duša Hrvatske... Ostavio je trag u beskraju i otišao u vječnost. Hvala mu na osjećajima koji su oplemenili generacije i obilježili naše živote. https://t.co/iDN8OeElNK — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) July 29, 2018

