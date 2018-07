Австралийско семейство беше шокирано, когато като кенгуру нахлу в къщата им през прозореца.

Фамилията успяла да заклещи обърканото двуутробно в банята и да извика специалисти, работещи с представители на дивата природа.

Случката се разиграла в Мелбърн.

Семейството, чиято къща била взета „на абордаж“, не е пострадало, но изпадналото в амок кенгуро има порезни рани на лапите и краката си и е загубило доста кръв.

It's a typical Aussie scene - kangaroos bounding in the bush, but when they land right in the middle of someone’s home - it's quite the shock. @AllanRaskall #9News pic.twitter.com/rNidU8b2HS