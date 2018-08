Експлозия избухна на надлез над летището в Болоня. Причина за взрива е камион, който се е врязал в бензиновоз, предаде БГНЕС.

Пламъците са обхванали и други автомобили. Някои от тях също са експлоадирали и мостът частично се е сринал.

Footage of the massive explosion near #Bologna Airport in #Italy https://t.co/HByB9eLLSD pic.twitter.com/BMWDrqSbmc

Според последната информация 1 човек е бил убит и 55 са ранени.

Violent explosion in Bologna, presumably near the local airport. Bologna https://t.co/i2S7biauOO pic.twitter.com/P8n1MAZi6f via @JeromePio #Italy