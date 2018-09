Астероид, който премина край Земята през октомври 2015 г., ще се завърне в началото на ноември.

Официалното име на астероида е 2015 B145. Астрономите на НАСА обаче го нарекоха "Голямата тиква", когато премина край Земята отново около Хелоуин преди три години. Тогава на радарните образи, направени от обсерваторията Аресибо в Пуерто Рико, приличаше на череп, припомня БТА.

