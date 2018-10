Повече от 700 пожарникари и полицаи бяха мобилизирани в битката с огромен горски пожар, пламнал в планински регион в непосредствена близост до столицата Лисабон, съобщава БГНЕС. В стихията са ранени най-малко 18 души, включително 9 огнеборци.

Пламъците избухнали в нощта срещу неделя в националния парк „Синтра Каскаис“ и се разгарят заради ветровитото време в района.

Пожарът гори на два фронта и властите решиха да евакуират превантивно 47 души от къмпинг в района.

Разположеният в близост до парка град Синтра е включен в списъка на ЮНЕСКО за световното културно наследство заради уникалната си природа и постройки, някои от които датират от най-ранната история на Португалия.

PORTUGAL |



◼️Hundreds of people have been evacuated after a fire broke out near Portugal's capital Lisbon.



◼️More than 700 firefighters tried to battle the flames on Sunday near the resort areas of Cascais and Sintra. pic.twitter.com/AYABXoZmQY