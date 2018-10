Огромна скала, използвана в продължение на години като стопер за врата, се оказа рядък и скъп метеорит, съобщава БГНЕС.

Метеорит с диамант може да е дошъл от "изгубена планета"

Проф. Мона Сирбеску от Централния мичигански университет била помолена от местен фермер да направи оценка на камъка, който той пази в дома си от 30 години насам. След направения оглед, ученият установил, че всъщност това е 10-килограмов ценен метеорит – най-големият, който тя била виждала в дългогодишната си кариера като геолог.

New post (Meteorite Used As Doorstop For Decades Worth $100,000) has been published on David Reneke | Space and Astronomy News - https://t.co/eagpJDTxW7 pic.twitter.com/ICj7POREJp — David Reneke (@Astro_Dave) October 7, 2018

Черната скала, открита във ферма в Едмор, щата Мичиган, през 30-те години на миналия век, струва не по-малко от 100 000 долара. Повечето от метеоритите, които падат на Земята съдържат 90-95% желязо. Въпросният камък е уникален, тъй като в него има 88% желязо и 12% никел.

Man discovers rock used as doorstop is meteorite worth $100K https://t.co/OtRB6chu3g pic.twitter.com/LZLK28Gopt — New York Post (@nypost) October 6, 2018

Проф. Сирбеску изпратила проби от метеорита в института „Смитсониън“ във Вашингтон, където потвърдили заключенията й.

A rock that was used as a doorstop for the past 30 years turned out to be a meteorite valued at $100,000 https://t.co/hGxJU2GhGu pic.twitter.com/UkakYu3NFL — CNN International (@cnni) October 6, 2018

Собственикът на метеорита, който пожелал да остане анонимен, обещал, че след продажбата на камъка, ще дари 10 на сто от сумата на университета в Мичиган.