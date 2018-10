На красива церемония в замъка Уиндзор внучката на британската кралица – принцеса Южени, се омъжи за бизнесмена Джак Бруксбанк. 28-годишната булка пристигна за сватбата си в параклиса "Сейнт Джордж", придружавана от баща си – херцога на Йорк принц Андрю.

СНИМКИ ОТ ТЪРЖЕСТВОТО ВИЖТЕ ТУК

The Dean of Windsor leads the vows and the giving of the rings #RoyalWedding pic.twitter.com/UTDo5qYPOW — The Royal Family (@RoyalFamily) October 12, 2018

Младоженката избра за своя кума сестра си принцеса Биатрис, а младоженецът реши негов свидетел да бъде брат му Томас Бруксбанк. Децата на британския принц Уилям – Джордж и Шарлот, и дъщерята на певеца Роби Уилямс – Тиодора Роуз, пък бяха сред малките шафери на церемонията. В параклиса пристигнаха и кралица Елизабет Втора, съпругът й принц Филип, принц Чарлз, херцозите на Кеймбридж Уилям и Кейт и херцозите на Съсекс Хари и Меган.

Watch the guest arrivals and the wedding ceremony at St George’s Chapel, Windsor Castle, followed by the departure of the newly married couple in the carriage. #RoyalWedding https://t.co/wzlyjtJ1I2 — The Royal Family (@RoyalFamily) October 12, 2018

Сред звездните гости на сватбата бяха топмоделът Наоми Кембъл, актрисите Деми Мур и Лив Тайлър, поп звездите Ели Голдинг и Джеймс Блънт и на бившата футболна звезда Джейми Реднап. Очаквано на церемонията присъстваха и Роби Уилямс и съпругата му Айда Фийлдс.

Джордж, Шарлот и дъщерята на Роби Уилямс – шафери на принцеса Южени(ВИДЕО+СНИМКИ)

Подобно на принцовете Уилям и Хари, и Джак Бруксбанк не сложи венчална халка. Южени пък не обеща да му се подчинява – реплика, която по традиция присъства в брачните клетви.

#RoyalWedding: Cheers from the crowd in Windsor as Prince Harry and Meghan Markle arrive for Princess Eugenie and Jack Brooksbank's wedding



Watch live: https://t.co/PO90j11H7C pic.twitter.com/yuTBbvfF86 — ITV News (@itvnews) October 12, 2018

Италианският тенор Андреа Бочели изпълни "Аве Мария", а кумата Биатрис прочете откъс от романа на Скот Фицджералд "Великият Гетсби".

Силните пориви на вятъра накараха дамите да придържат с ръка елегантните си шапки и дори създаде комични ситуации.