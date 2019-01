Принц Хари и съпругата му Меган зарадваха с кралска визита своите почитатели в Бъркенхед. Стотици жители и гости на английското градче приветстваха кралската двойка, която отдели близо час, за да поздрави възможно най-много хора, съобщи DarikNews .

Меган Маркъл разкри, че е бременна в шестия месец

Една от най-малките почитателки на Хари и Меган си спечели прегръдка от принца с уникалната табела, която държеше. 4-годишната червенокоска Илайза Морис развесели Хари с надписа „Червенокоси, обединявайте се! Обичам те принц Хари!“.

Prince Harry gave four year old Eliza Morris a hug after seeing her sign ‘Gingers Unite - I love you Harry’ on a walkabout today.

He said “I love this! Do you love your hair, the sign is amazing!”

Harry stopped as he and Meghan, spent more than 45 minutes chatting to the crowds pic.twitter.com/mkvGQI4yID