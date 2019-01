Откриха двойник на един от лидерите на Г-7 – канадският премиер Джъстин Трюдо. Изумителна прилика беше забелязана по време на телевизионно шоу за таланти, в което участва Абдул Салам Мафтун. Той е от Североизточен Афганистан и е сватбен певец. 29-годишният афганистанец се състезава в популярното шоу „Афганистанска звезда”. Мафтун е вече на осмина финала на състезанието. Член на журито, който е наполовина канадец, забелязал приликата с премиера на Канада. По думите му Мафтун е изключително талантлив.

