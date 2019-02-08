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Те ѝ прелели интравенозно разтвори и така Флъфи се съживила
Ветеринари в американския щат Монтана съживиха котка, донесена в клиниката цялата покрита с лед и сняг, съобщи Асошиейтед прес.
Котката Флъфи не реагирала, когато стопаните й я донесли в клиниката преди седмица. Термометърът не отчел никаква температура, предава БТА.
Watch: frozen cat brought back from the brink pic.twitter.com/oANZaHD20g— WBZ | CBS Boston News (@wbz) February 8, 2019
Специалистите първо стоплили Флъфи с одеала, прелели й интравенозно разтвори. Когато тя започнала да ръмжи, разбрали, че ще се оправи.
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Frozen cat revived after being found in Montana snow bank. https://t.co/jORWoSlBmR pic.twitter.com/FmWxCR2EGY— ABC News (@ABC) February 7, 2019
Фълфи живее на открито. Вероятно нещо я е уплашило и тя се е свила навън, вместо да се скрие от студа в обичайните си убежища.
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