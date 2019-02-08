Те ѝ прелели интравенозно разтвори и така Флъфи се съживила

Ветеринари в американския щат Монтана съживиха котка, донесена в клиниката цялата покрита с лед и сняг, съобщи Асошиейтед прес.

Котката Флъфи не реагирала, когато стопаните й я донесли в клиниката преди седмица. Термометърът не отчел никаква температура, предава БТА.

Специалистите първо стоплили Флъфи с одеала, прелели й интравенозно разтвори. Когато тя започнала да ръмжи, разбрали, че ще се оправи.

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Фълфи живее на открито. Вероятно нещо я е уплашило и тя се е свила навън, вместо да се скрие от студа в обичайните си убежища.

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