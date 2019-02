Ветеринари в американския щат Монтана съживиха котка, донесена в клиниката цялата покрита с лед и сняг, съобщи Асошиейтед прес.

Котката Флъфи не реагирала, когато стопаните й я донесли в клиниката преди седмица. Термометърът не отчел никаква температура, предава БТА.

Watch: frozen cat brought back from the brink pic.twitter.com/oANZaHD20g

Специалистите първо стоплили Флъфи с одеала, прелели й интравенозно разтвори. Когато тя започнала да ръмжи, разбрали, че ще се оправи.

Любител на джогинга уби с голи ръце пума в Колорадо

Frozen cat revived after being found in Montana snow bank. https://t.co/jORWoSlBmR pic.twitter.com/FmWxCR2EGY