Момиченце с тегло 6,9 килограма и ръст 59 сантиметра се роди в щата Ню Йорк на 12 март. Новороденото е кръстено Харпър. А акушерите в местната болница разказват, че никога през живота си не са виждали толкова голямо новородено, предаде БТА.

Обикновено бебетата се раждат с около два пъти по-малко тегло, а почти 7 килограма достигат на 6-месечна възраст.

Пилотът от Брестник, който остана без жилище след пожар, се сдоби с трета рожба

Big bundle of joy: Vietnam woman gives birth to 7 kg baby https://t.co/TUvG4gmT3D pic.twitter.com/APILGvuVIF