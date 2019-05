Непалският шерп Ками Рита постави нов световен рекорд, като за 24-и път завладя най-високия връх на Земята - Еверест (8 848 метра), съобщава БГНЕС.

По този начин 49-годишният алпинист счупи собствения си рекорд, който постави на 15 май. Той се изкачил на планината най-напред през 1994 г. и през последните 25 години е направил 24 изкачвания на Еверест.

Самият той сподели, че по време на живота си е завладял повечето от най-трудните и опасни върхове на Земята, включително Канченджунгу (8 586 м), Чо Ойю (8 188 м), Лхотце (8 156) и редица други. Първото изкачване до най-високия връх на земята е направено на 29 май 1953 г. от шерпа Тензинг Норгей и новозеландеца Едмънд Хилари.

