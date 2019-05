Още трима катерачи загинаха на Еверест, съобщиха днес организаторит на експедициите. Така броят на загиналите на най-високия връх тази седмица достига 7 човека, предаде БГНЕС.

Its hard to believe but its a queue at Hilary step on Mount Everest. There is a traffic jam of people who want to climb Mt. Everest. Carrying capacity ?? pic.twitter.com/ROKEZEfDz1