Най-малкото бебе в света е било изписано от болница в Калифорния. Това съобщиха от лечебното заведение, цитирани от БТА.

Бебето е родено през декември в болницата "Шарп Мери Бърч" в Сан Диего. То е момиченце и тежало едва 245 грама когато се е родило. Бременността на майката е продължила едва 23 седмици и три дни.

sweet. she is so little.. 5 months old and smaller than a new born.. Her name is Saybie https://t.co/Of6oCs6hFW