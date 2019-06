Принц Уилям чества в семеен кръг 37-мия си рожден ден, предадоха Ройтерс и БТА. От двореца Кенсингтън бе изразена благодарност на всички, честитили рождения ден на херцога на Кеймбридж.

СНИМКИ ВИЖТЕ ТУК

A very happy birthday to HRH Prince William who celebrates his 37th birthday today. The Duke of Cambridge is Colonel Irish Guards and here are some of our favourite images of him in the role this year. We salute you Sir! @irish_guards @the5Guards @BritishArmy @KensingtonRoyal pic.twitter.com/uXuR3fUTmm