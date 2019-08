Мощен трус от 6,3 по Рихтер разлюля тихоокеанското крайбрежие на Фукушима, Северна Япония.

A strong earthquake has rocked Japan's northeastern prefectures of Fukushima and Miyagi.The Japan Meteorological Agency says the quake registered 5 minus on the country's seismic intensity scale of zero to seven.The agency says there is no threat of a tsunami. pic.twitter.com/QOQFjLcc1A