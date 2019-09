Клиентите на един от ресторантите в истанбулския квартал "Атакой" вече се обслужват от роботи вместо от сервитьори. Това обяви директорът на ресторанта Муджахит Кушман, съобщава БГНЕС.

"За първи път един от нашите клиенти, професор, ни даде идеята да представим роботи за обслужване на посетители на ресторанта. Ние реализирахме тази идея. Освен това направихме роботи за нашата марка и регистрирахме авторски права. Сега имаме три робота, които поръчахме в чужбина, и турските инженери са ги програмирали ", каза събеседникът на агенцията.

Според него роботите вече привличат голям брой клиенти в ресторанта. "Много хора идват само да видят как става това. Роботите знаят на коя маса трябва да се преместят и могат да говорят. Сигурен съм, че роботите ще заменят сервитьорите в бъдеще. С развитието на технологията тази професия ще бъде по-малко търсена", каза Кушман.

