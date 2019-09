Писателката Ан Ривърс Сидънс, станала известна с книгите си "Над бездната" и "Нора, Нора", почина на 83-годишна възраст, съобщава БТА.

Тя умря от белодробен рак в дома си в Чарлстън, Южна Каролина, поясниха нейни близки.

Писателката, чието истинско име е Сибил Ан Ривърс, е родена на 9 януари 1936 г. във Феърбърн, Джорджия. Тя следва в университета в Обърн, Алабама, и пише за университетския вестник. Публикувала е 19 книги и много есета.

