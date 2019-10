Американският президент Доналд Тръмп обяви процедурата по импийчмънт срещу него за преврат. "Това, което се случва, не е импийчмънт, а държавен преврат, целящ да отнеме властта на хората, гласа им, свободата им и дадените им от Бог граждански права", написа Тръмп в Twitter.

Тръмп е поискал помощ от Австралия срещу Мълър

As I learn more and more each day, I am coming to the conclusion that what is taking place is not an impeachment, it is a COUP, intended to take away the Power of the....