Прокуратурата в Рим започна разследване за отправяне на тежка заплаха, след като чучело на климатичната активистка Грета Тунберг беше открито обесено под римски мост, предаде БТА.

На снимка, разпространена в социалните мрежи, се вижда чучело с две плитки като тези на 16-годишната шведка и закачена на парапета на моста табелка с надпис на английски език: "Грета е твоят бог".

Екоактивисти излизат на протести в десетки държави заради климата (ВИДЕО+СНИМКИ)

A @GretaThunberg dummy has been found in Rome, Italy, hanging under a bridge. It had a sign on it: "Greta is your God". Whoever you are, look for help, because you need it. So very much.#ClimateAction #FridaysForFuture https://t.co/0xbpk6j9uu pic.twitter.com/BV8oprICfE