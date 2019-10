Най-малко 67 души загинаха в Етиопия заради безредиците в различни части на страната. Те са предизвикани от съобщения за натиск на властите върху етиопския политически активист и медиен мениджър Джавар Мохамед, предаде БГНЕС.

Сред загиналите са петима полицаи. 13 души са починали от куршуми, а останалите от травми, получени от удари с камъни. По-рано Би Би Си съобщи за 27 загинали.

Everyone involved in this should be in handcuffs and in a cell somewhere. Mob justice should not be tolerated no matter the crime. I call on the authorities to slow this video down to a millisecond and identify every single one of them. Shame! #Ethiopia @PMEthiopia @AbiyAhmedAli pic.twitter.com/8pjfeghEIf