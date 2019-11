Джон Леджънд и съпругата му, манекенката Криси Тайгън са работили заедно над ремастерирана версия на празничния хит "Happy Christmas (War Is Over)" на Джон Ленън и Йоко Оно, пише БТА.

Дъщеря им Луна също е участвала в новия запис. Джон Леджънд увери, че песента призовава за мир по същия начин, както го е правела навремето.

"Записването й беше вдъхновяващо. Съпругата и дъщеря ми се присъединиха към мен в звукозаписното студио. С нетърпение очаквам да видя каква ще е реакцията на феновете, когато я чуят. В оригиналната й версия Джон Ленън и Йоко Оно говорят за желанието за мир. Смятам, че това е хубаво послание към нас”, каза изпълнителят на хита "All of Me".