52-годишната Памела Андерсън доказа, че все още има място в челните редици на едни от най-красивите и сексапилни жени на света.

Тази седмица звездата от "Спасители на плажа" е в Австралия, където снима реклама на местна компания. В натоварения си график, тя намери време да позира и за австралийското издание на списанието "Maxim". За целта Памела Андерсът облече бял бански. Фотосесията беше заснета на яхта.

