Принц Уилям и херцогиня Кейт тайно заснеха серия от британското шоу The Great British Bake Off, което преди време имаше и български вариант - "Bake Off: Най-сладкото състезание". Предаването ще бъде излъчено на 16 декември, понеделник, в 20:30 часа местно време, пише Дарик нюз .

"Каним ви да се присъедините към херцога и херцогинята на Кеймбридж и Мери Бери, които организират празничен пир, за да благодарят на онези, които прекарват своята Коледа в помощ на другите“, написаха в официалната страница на двореца Кенсигтън.

#ABerryRoyalChristmas culminates in a Christmas party, hosted by The Duke and Duchess of Cambridge, to thank and acknowledge staff and volunteers from charities and organisations who will be working tirelessly over the Christmas period.



📷 @mattporteous pic.twitter.com/dj0eZY7vJy — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) November 30, 2019

Мери Бери е съдия в кулинарното предаване. Тя има богата биография, свързана с кулинарията. Автор е на над 75 готварски книги. В специалната серия обаче готвенето ще бъде малко. Акцентът пада върху херцогиня Кейт и примерът, който дава с отглеждането на следващото поколение, което да расте здраво и щастливо.

🎄We invite you to join The Duke and Duchess of Cambridge and Mary Berry as they serve a festive feast to thank those who are spending their Christmas helping others. 📷 @mattporteous#ABerryRoyalChristmas | Monday 16th December | 8:30pm | @BBCOne pic.twitter.com/KfvQLIKDzS — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) November 30, 2019

Херцогът и херцогинята на Кеймбридж организират коледно парти, с което да изкажат благодарност и да засвидетелстват признание на доброволците от благотворителни организации, които ще работят неуморно по Коледа.

On #ABerryRoyalChristmas Mary Berry joins The Duchess of Cambridge behind the scenes at @RHSWisley to learn more about The Duchess’s commitment to the early years in raising the next generation of happy, healthy children. pic.twitter.com/FF2cZL5WqD — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) November 30, 2019

The Great British Bake Off представлява състезание по печене. Любители хлебари се състезават един срещу друг в няколко кръга, опитвайки се да впечатлят съдиите с уменията си.

The Duke of Cambridge and Mary Berry visit @PassageCharity to meet some of the 130,000 people helped by the charity’s resource centre, homelessness prevention projects and two innovative accommodation services.#ABerryRoyalChristmas pic.twitter.com/l8t1KEOv79 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) November 30, 2019

