Британската полиция изолира една от най-оживените части в центъра на Лондон, след като на строителен обект беше открита неексплодирала бомба от Втората световна война, информира БТА.

Полицията съобщи, че бомбата е открита на „Дийн стрийт” в квартала Сохо - район с множество магазини, ресторанти, барове и офиси. Няколко пресечки от гъстонаселения квартал бяха отцепени, докато специалисти обследваха находката.

Several streets in London's central Soho district have been evacuated after an unexploded World War Two bomb was found https://t.co/4YBMsN1aZo pic.twitter.com/OKScA1ZHjT