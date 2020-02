Сенатът на САЩ оправда президента Доналд Тръмп в процеса по импийчмънт и по двете обвинения - злоупотреба с власт и възпрепятстване на работата на Конгреса. Това показват резултатите от гласуването.

BREAKING: Chief Justice John Roberts: "It is therefore ordered and adjudged that the said Donald John Trump be, and he is hereby, acquitted of the charges in said articles." https://t.co/pZ46hjTyU1 pic.twitter.com/RYTTLOSDYr