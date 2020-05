Ръководителят на руското министерство на строителството Владимир Якушев и заместникът му Дмитрий Волков се заразиха с коронавирус, съобщава БГНЕС.

Руският премиер Михаил Мишустин е болен от коронавирус

"Ще се подложа на лечение под наблюдението на лекарите в една от градските болници. Оставам на разположение", цитира пресслужбата думите на Якушев.

BREAKING: Russia’s Construction Minister, Vladimir Yakushev, has been diagnosed with the coronavirus. https://t.co/OdE42bULWR