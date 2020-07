Колие с диамант от над 115 карата бе продадено на търг в Ню Йорк за шест милиона и триста хиляди долара, съобщи ТАСС, като се позова на съобщение на сайта на аукционната къща "Кристис".

Rapaport: Diamond necklace leads Christie’s New York auction with $6 million sale price. https://t.co/xG62hzYFfe #STPLSurat #STPLnews





Колието бе основен лот на търга, то бе оценено на пет до седем милиона долара. Бижуто представлява платинена верижка, върху която са инкрустирани крушовиден брилянт с тегло 115, 83 карата, 31 брилянта от 0,97 до 5,5 карата и още 21 по-малки брилянта.

A sensational diamond necklace with pear shaped 115.83 ct diamond sells for $6,290,500 at Christie's auction : https://t.co/Xzz0aDO23Y

