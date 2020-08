Около 1000 жени се събраха в беларуската столица Минск, за да протестират срещу полицейското насилие по време на антиправителствени митинги в цялата страна, предаде БГНЕС.

Полицията в Берлин осуети протеста срещу ограничителните мерки (ВИДЕО+СНИМКИ)

Демонстрантите се събраха по тротоарите около площада на Победата в центъра на Минск. Полицията насочи микробуси, камиони и специализирана техника към мястото на неразрешения протест.

Hundreds of protesters took part in an anti - #Lukashenko demonstration in #Minsk's Independence Square on Friday, as police continued arresting several protesters.#Belarus2020 pic.twitter.com/Rn56m8Ufmg