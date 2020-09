Певецът Ъшър ще става татко за трети пъти, съобщи БТА. Изпълнителят очаква наследник от приятелката си Джен Гойкоечеа. Източник от обкръжението на двойката че Ъшър и Джен са очаровани и много развълнувани от предстоящото събитие.

В понеделник двойката е забелязана и фотографирана пред студио в Лос Анджелис. На снимките личи наедрялото коремче на Гойкоечеа.

Usher Is Expecting First Baby With Girlfriend Jenn Goicoechea https://t.co/fFXz18qa5L