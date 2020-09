Актьорът Брад Пит спря да крие любовния си романс от бившата си съпруга Анджелина Джоли. След ваканция в Париж, Брад и новата му страст - моделът Никол Потуралски, заминаха за Ню Орлиънс. Там те отседнаха в имението „Шато Миравал“. През 2014 г. именно на това място се състоя сватбата на Пит и Джоли, предаде БГНЕС.

Източник на US Weekly отбеляза, че актьорът прекрасно знае, че почивката му на това място ще разгневи бившата му съпруга. Източник от обкръжението на звездата обясни, че Пит е уверен в емоционалната реакция на Анджелина, но не му пука какви чувства ще й причинят новините за новата му връзка.

Is Brad's new girlfriend the same pretty girl at Kanye concert? Remember her? The one Brad was flirting with.

Nicole Poturalski can speak 5 languages,and she has a son.#BradPitt pic.twitter.com/hyLPKcZeuJ