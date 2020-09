Херцогът и херцогинята на Кеймбридж с кулинарен дуел в Лондон. Принц Уилям и съпругата му Катрин приключиха с лятната си почивка и за първи път след началото на пандемията изпълниха поредица от общи ангажименти.

Един от тях включваше посещение в пекарната „Бийгъл Бейк Брик Лейн”, където двамата демонстрираха уменията си в месенето на тесто. С маски и престилки, Уилям и Катрин се състезаваха в приготвянето вкусни гевреци. Херцогинята се оказа по-умела от съпруга си в месенето на 3-килограмовото тесто, от което се получават средно по 30 геврека – деликатес на пекарната, който се оказа, че Уилям никога не е опитвал преди.

Today The Duke and Duchess of Cambridge visited communities, businesses and individuals in London Bridge and Whitechapel to thank those who have gone above and beyond to help others during this extraordinary time.https://t.co/AMZkk8xi5D pic.twitter.com/FvW4X6tV77