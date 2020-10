Около 40 неидентифицирани нападатели, въоръжени с метални прътове и пиратки, се опитаха снощи да щурмуват полицейски участък в парижкото предградие Шампини сюр Марн, предаде Ройтерс.

При нападението не са ранени полицаи, заяви парижката полиция в Twitter. Полицията разпространи видеоклип от нападението, на който се вижда как пиратки избухват в непосредствена близост до полицейския участък в предградието, намиращо се на около 15 км югоизточно от центъра на столицата Париж.

Нападателите са се опитали насила да проникнат в полицейския участък, но не са успели да го постигнат. Налице са кадри как нападателите трошат прозорци на полицейския участък и нанасят повреди на автомобили.

