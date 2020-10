Виетнам е засегнат от безпрецедентни наводнения. 22 войници са изчезнали в провинция Куанг Три, където е имало голямо свлачище, съобщи правителството на Ханой.

VIDEO: 🇻🇳 More than 100 people have died and 20 others are missing in central Vietnam following weeks of severe flooding and landslides, as the country braces for yet another storm this weekend #VietnamFloods #QuangBinh pic.twitter.com/Q16KNMJYic