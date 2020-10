Американски учени откриха нови доказателства за съществуване на вода на Луната под формата на молекули и лед в полярните райони и близо до тях, съобщава БТА. Данните показват, че водата или се образува на Луната, или достига там от други източници, пишат авторите на две статии, публикувани в сп. "Нейчър Астрономи".

На Луната няма водни басейни, каквито са характерни за Земята, но тя е повече, отколкото мислеха специалистите досега. Водните молекули са в зрънца минерали на повърхността дори на осветената от Слънцето страна и в ледени участъци, които са постоянно на сянка.

For the 1st time, molecular water was discovered on a sunlit surface of the Moon, suggesting water may not be limited to cold, shadowed places. Goddard postdoc Dr. Casey Honniball, made the discovery using NASA's @SOFIAtelescope airborne observatory. https://t.co/TUFKK8Rl9x pic.twitter.com/1wiy05yS4r

Вода на Луната беше открита още преди 11 години в малки количества. Два екипа сега съобщават, че имат неоспорими данни - за водни молекули на повърхността и за възможност тя да е в ледени джобове в зоната на постоянна сянка, която е 40 000 кв. км.

We just announced that - for the first time - we’ve confirmed H2O💧 in sunlit☀️ areas of the Moon. This indicates that water might be distributed across the lunar surface. https://t.co/Gn0DSu5K95