Нюйоркчанката Симон Уилямс, чиято прическа се оказа с обиколка 147.32 сантиметра, постави рекорд на Гинес за афро фризура, съобщава агенция ЮПИ.

OFFICIAL: Simone Williams, from Brooklyn, New York, has officially broken the record for the largest female afro.