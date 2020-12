Новият пътнически турбовитлов самолет Ил-114-300, разработен от Авиационния комплекс „Илюшин“, извърши първия си полет. Това съобщава пресслужбата на Министерството на промишлеността и търговията. В съобщението се подчертава, че 25 милиарда рубли са отпуснати за финансиране на подготовка на производството, включително на многофункционалния двигател TВ7-117СT-01, пише вестник “Российская газета“.

Today our new regional passenger turboprop aircraft Il-114-300 performed its maiden flight at the Zhukovsky airfield. pic.twitter.com/GkyhxQ5ZcR — UAC Russia (@UAC_Russia_eng) December 16, 2020

"Общо към днешна дата 25 милиарда рубли са отпуснати за финансиране на научноизследователска и развойна дейност и подготовка на производството, включително двигателя TВ7-117СT-01. Двигателят е многофункционален, очаквахме неговото използване на различни типове самолети: Ил-114, Ил-112 и на вертолети Ми-138. Общо според програмата се планира да се произведат и продадат до 100 самолета от типа Ил-114-300 за периода до 2030 г. за доставка на гражданска авиация, на държавни клиенти, и за износ. ”Първият оператор ще бъде „Полярни авиолинии ”, - коментира ръководителят на Министерството на промишлеността и търговията на Русия Денис Мантуров, чиито думи са цитирани в съобщението.

На аэродроме в Жуковском совершил первый полет новый пассажирский региональный турбовинтовой самолет Ил-114-300.



Самолет пилотировал экипаж в составе шеф-пилота ПАО «Ил» Николая Куимова и летчика-испытателя Дмитрия Комарова, бортового инженера-испытателя Олега Грязева. pic.twitter.com/kiRcKKyqh2 — United Aircraft Corp (@UAC_Russia) December 16, 2020

Целите на полета включваха проверка на режимите на работа на електрическата силова установка, стабилността и управляемостта на самолета, както и функционирането на неговите системи.

"Краят на годината е богат на авиационни премиери. Както знаете, вчера за първи път излетя самолетът от среден клас MC-21-310 с двигатели ПД-14. Днес турбовитловият самолет Ил-114-300 излетя за първи път - още един самолет от пътническата линия, който нашите производители на самолети ще предложат на родните и чуждестранни превозвачи в близко бъдеще ", каза генералният директор на Държавната корпорация „Ростех“ Сергей Чемезов.

Il nuovo regional Ilyushin Il-114-300 ha effettuato il suo primo volo dal Flight Research Institute LII “M.M. Gromov” di Zhukovsky!https://t.co/IqREh8cALU pic.twitter.com/SmIyKVXJwJ — Marco Bordoni (@bordoni_russia) December 16, 2020

Според него новият самолет е пригоден за експлоатация в суровите условия на Северните ширини, Сибир и Далечния изток и може да се превърне в основното средство за развитие на регионалния транспорт. Той отбеляза, че през 2022 г. Обединената авиационна корпорация планира да завърши сертифицирането на Ил-114-300, а от 2023 г. да започнат серийни доставки.

The Il-114-300 airfield testing has been launched as a step towards it’s first flight pic.twitter.com/ZaZlWXlfJm — UAC Russia (@UAC_Russia_eng) September 30, 2020

Самолетът е оборудван с новия руски двигател TВ7-117СT-01. Двигателят има мощност на излитане до 3 100 к.с. В своя клас двигателят TВ7-117СT-01 е найдобрият по всички параметри, които определят икономическата целесъобразност на избора на силова установка за самолета.

The presentation of the new livery for the IL-114-300 first prototype, which to participate in future test and certification flights. pic.twitter.com/UwXUh22Hq0 — UAC Russia (@UAC_Russia_eng) December 31, 2019

